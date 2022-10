Diocesi: Vicenza, domani sera la moglie di Luca Attanasio e don Ferdinando Pistore in cattedrale per la Veglia missionaria d’invio

L’appuntamento è per venerdì 7 ottobre alle 20.30 nella cattedrale di Vicenza. Ospiti d’eccezione chiamati a portare la propria testimonianza il prete vicentino don Ferdinando Pistore (da 5 anni in Thailandia) e Zackia Seddiki, moglie del diplomatico italiano Luca Attanasio ucciso in Repubblica democratica del Congo lo scorso anno, durante una missione umanitaria. Si intitola “Vite che parlano” la veglia missionaria diocesana 2022, un appuntamento fisso nel mese di ottobre per sensibilizzare alla missione, ma anche ai grandi temi della pace, della fraternità tra i popoli e di una maggiore equità sociale per i poveri della Terra. La veglia sarà presieduta dal vescovo Beniamino Pizziol, e sarà trasmessa in diretta su Radio Oreb, sul Canale YouTube della Diocesi su Telechiara.

Don Pistore è rientrato da pochi giorni in Italia per un periodo di riposo e lo scorso 30 settembre ha partecipato al Festival della Missione organizzato a Milano. “Fare missione – ha dischiarato – è vivere la propria vita come una condivisione. Non possiamo risolvere i problemi del mondo ma possiamo condividere qualcosa di quello che siamo e di quello che abbiamo. Certe volte si tratta di qualcosa di molto materiale e concreto, altre di condividere qualcosa della nostra storia e magari qualche volta si riesce a condividere qualcosa della nostra fede”. A Milano don Pistore ha incontrato Zackia Seddiki. Al termine della veglia missionaria, mons. Pizziol darà il mandato non solo ai missionari in partenza per terre lontane, ma anche ad una rappresentanza degli operatori pastorali delle parrocchie vicentine.