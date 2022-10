Eurostat: l’inflazione galoppa, in aumento la tazzina di caffè, assieme a latte e zucchero

In tutta Europa aumentano i prezzi e bere un caffè a colazione potrebbe presto diventare un lusso, soprattutto se con il latto o lo zucchero. L’euro/euro e mezzo al bar per un caffè sarà probabilmente un ricordo. È quanto sostiene Eurostat in una pubblicazione odierna. Ad agosto 2022 il prezzo del caffè nell’Ue era in media del 16,9% più elevato rispetto all’agosto 2021, mentre nell’agosto 2021 il prezzo del caffè era in media dello 0,5% più elevato rispetto all’agosto 2020. Dall’ottobre 2021, l’inflazione annuale è in aumento. Per i consumatori che bevono il caffè con latte o zucchero, potrebbe diventare ancora più costoso a causa dell’ulteriore aumento dei prezzi di questi articoli. Il prezzo del latte fresco intero è cresciuto in media del 24,3% tra agosto 2021 e agosto 2022, mentre quello del latte fresco magro è aumentato del 22,2% nello stesso periodo. Nell’agosto 2022, l’inflazione annuale per lo zucchero è stata del +33,4%, rispetto al +0,8% dell’agosto 2021. In tutta Europa sono aumentati i prezzi di caffè, latte fresco intero, latte fresco magro e zucchero. Solo Malta, non ha registrato alcuna variazione nel prezzo del latte fresco magro. In generale, l’inflazione annuale più elevata nell’agosto 2022 è stata registrata per lo zucchero, con aumenti notevoli in Polonia, +109,2%, seguita da Estonia (+81,2%), Lettonia (+58,3%), Bulgaria (+44,9%) e Cipro (+43,2%). Sul caffè, la Finlandia ha registrato l’inflazione annuale più elevata con un +43,6% nell’agosto 2022, seguita da Lituania (+39,9%), Svezia (+36,7%), Estonia (+36,4%) e Ungheria (+34,3%). In Ungheria, Lituania e Croazia aumentano sostanzialmente i prezzi del latte intero e magro. Gli incrementi annuali maggiori dei prezzi del latte intero nell’Ue, nell’agosto 2022, si verificano in Ungheria (+51,7%), Lituania (+46,8%), Croazia (+43,5%), Cechia (+43,3%) e Lettonia (+40,1%), e per il latte magro in Lituania (+50,2%), Croazia (+41,2%), Estonia (+38,9%), Germania (+30,6%) e Ungheria (+30,1%).