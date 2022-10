Diocesi: Como, domani incontro su “Comunità energetiche rinnovabili: ricadute sociali e ambientali”

Le Comunità energetiche, con l’autoproduzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, rappresentano una modalità di “transizione energetica” dal basso che consente di uscire dalla dipendenza dalle fossili, nonché l’attivazione di notevoli pratiche solidali in grado di costruire legami e coesione sociale. Se ne parlerà all’incontro sulle “Comunità energetiche rinnovabili: ricadute sociali e ambientali” domani, venerdì 7 ottobre, alle 20.45 presso Enaip Lombardia, (via Dante, 127) a Como. L’incontro è organizzato da Acli Como, Comunità Laudato si’ Cantù, Legambiente circolo “Angelo Vassallo” Como, Servizio diocesano per la Pastorale sociale, del lavoro e della custodia del creato. Interverranno Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia su “Inquadramento della materia dal punto di vista ambientale e ricadute sociali”, Andrea Poggio, di Legambiente Lodi, su “Il modello della Comunità Energetica di Turano Lodigiano”. Coordina l’incontro Andrea Rinaldo, di Acli Como e Legambiente.