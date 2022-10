Congresso eucaristico nazionale: Martina Pacini del settimanale diocesano ”Il Risveglio” (Fidenza) si aggiudica il premio nazionale #FiscMatera

L’immagine vincitrice del contest #FiscMatera (Foto: Martina Pacini)

È Martina Pacini, del settimanale “Il Risveglio” della diocesi di Fidenza, la vincitrice del premio #FiscMatera, selezione fotografica promossa dalla Federazione italiana settimanali cattolici in collaborazione con la Cei in occasione del XXVII Congresso eucaristico nazionale sul tema “Torniamo al gusto del pane – per una Chiesa eucaristica e sinodale”, che si è svolto dal 22 al 25 settembre scorsi a Matera.

A Roma, informa la Fisc, si è riunita un’apposita commissione che ha selezionato la foto più rappresentativa. Pacini si è aggiudicata il riconoscimento per lo scatto, cui hanno contribuito anche don Marek Jaszczak, Elena Gallicani, Vincenzo Cristaldi e Pietro Cavalli (delegati della diocesi di Fidenza). “Davanti al Cristo crocifisso e risorto, che si fa Pane spezzato per noi, diventiamo tutti fratelli e sorelle in quanto siamo figli e figlie di Dio”, ha affermato Pacini, aggiungendo: “Questa è la bellezza dell’eucaristia e la grandezza del dono di Gesù per noi. Questo è quanto abbiamo voluto comunicare con la foto scattata in occasione del contest fotografico #FiscMatera: noi delegati, mandati dal nostro vescovo, in cammino insieme, sotto la protezione della Chiesa che è Madre, ci nutriamo di Cristo che si è fatto Pane spezzato per noi”.

“Durante i giorni del Congresso eucaristico – hanno sottolineato gli organizzatori del contest – sono state pubblicate oltre 200 foto con #FiscMatera che hanno raccolto migliaia di interazioni e condivisioni. È stato un modo semplice ma bello di abitare la periferia digitale attraverso il racconto delle giornate vissute attraverso gli occhi dei delegati diocesani. Un successo inaspettato per il quale ringraziamo tutti i partecipanti”.

Una menzione speciale per la bellezza della foto a Debora Ruffolo per il settimanale “Parola di Vita” della diocesi di Cosenza-Bisignano.