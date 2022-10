Comece: nasce la “Rete Giovani”. Card. Hollerich, piattaforma per “favorire la partecipazione concreta dei giovani cattolici europei alla definizione delle politiche Ue”

Promuovere “la partecipazione concreta dei giovani cattolici europei alla definizione delle politiche dell’Ue”. Nasce con questo scopo la “Rete Giovani” (“Youth Net”) della Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea lanciata oggi nel contesto dell’Anno europeo della gioventù con una nota dal card. Jean-Claude Hollerich, presidente della Comece. Il nuovo organismo – si legge nel comunicato – è “frutto del successo dei due Convegni Comece dei Giovani Cattolici sul Futuro dell’Europa che si sono svolti nei mesi di giugno 2021 e 2022. Questo nuovo organismo – spiega la Comece – coinvolge giovani delegati degli Episcopati cattolici dell’Unione europea di età compresa tra i 18 ei 35 anni e il loro mandato durerà due anni. “Youth Net” accompagnerà il lavoro del Segretariato della Comece e sarà consultato su vari dossier politici, portando la prospettiva giovanile in tutte le dimensioni del processo decisionale dell’Ue, nonché la diversa sensibilità dei giovani sulle attuali sfide politiche e sociali. Nel lanciare questa nuova iniziativa, il card. Hollerich ha invitato ogni giovane delegato a “fare della Rete Giovani un luogo di vera fraternità, un esempio di come possiamo essere fratelli e sorelle, consapevoli delle nostre identità culturali uniche, veramente uniti nella diversità”. Il presidente della Comece ha anche sottolineato l’importanza di conferire potere ai giovani a tutti i livelli delle nostre società, agendo con e attraverso tutte le generazioni per il bene comune nell’Ue. Nei prossimi mesi, i membri della Rete Giovani rifletteranno sulla promozione dei valori comuni dell’Ue, come la democrazia e i diritti fondamentali, e presenteranno il loro contributo all’Assemblea Comece nel 2023.