Diocesi: Belluno-Feltre, don Samuel Gallardo trovato morto in casa. Sabato a Cesiomaggiore i funerali

L’intera comunità diocesana di Belluno-Feltre si stringe attorno alle comunità parrocchiali di Cesiomaggiore e di Soranzen, che piangono la scomparsa del loro parroco, don Samuel Alipio Gallardo, trovato morto in casa nella serata di ieri, mercoledì 5 ottobre.

Nato a San Clemente, in Cile, il 2 marzo 1958, era entrato giovanissimo a far parte dei salesiani. Lasciò il Paese natale per raggiungere il Medio Oriente: dapprima è stato al Cairo, città dove progettava di passare gli ultimi anni della sua missione; fu poi in Siria, in Libano, in Iraq e in Iran, terra che dovette lasciare dopo l’avvento di Khomeyni nel 1979. Venne ordinato presbitero a Betlemme il 13 giugno 1993.

Come ricorda la diocesi in una nota, svolse quindi il ministero di sacerdote e di salesiano in diverse comunità del Veneto, fino ad arrivare nella comunità dell’istituto “Agosti” a Belluno. Qui nel 2019 maturò la decisione di legarsi alla diocesi di Belluno-Feltre, assumendo per la prima volta la responsabilità di due comunità parrocchiali: nella serata di mercoledì 9 ottobre 2019 venne presentato dal vescovo come nuovo parroco ai fedeli di Cesiomaggiore e Soranzen.

Il vescovo Renato Marangoni, l’intero presbiterio e i diaconi della diocesi si uniscono alle comunità parrocchiali che piangono il loro parroco; desiderano far giungere una parola di solidarietà umana e cristiana anche ai parenti di don Gallardo in Cile. I funerali verranno celebrati sabato 8 ottobre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cesiomaggiore.