Giustizia: Mattarella, “assicurare che le nuove norme consentano la necessaria accelerazione dei tempi di definizione dei giudizi”

“L’Avvocatura è chiamata a fornire il proprio qualificato contributo per assicurare che le nuove norme consentano la necessaria accelerazione dei tempi di definizione dei giudizi”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla presidente del Consiglio nazionale forense, Maria Masi, in occasione del XXXV Congresso nazionale.

“Il Paese ha in atto un’importante stagione di rinnovamento sia del processo civile sia di quello penale”, ha ricordato il Capo dello Stato, secondo cui in questa fase “ancora più significativo diviene il ruolo dei Consigli dell’Ordine nella tutela dei diritti e nell’affermazione della legalità per continuare a garantire, accanto ad un elevato livello di preparazione, anche il rigoroso rispetto del Codice deontologico”.