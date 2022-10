Diocesi: Cagliari, domenica l’inizio del nuovo anno pastorale. Mons. Baturi, “camminare sulle orme di Gesù, per poter ascoltare la sua Parola e servirlo”

Inizierà domenica 9 ottobre, con la messa celebrata da mons. Giuseppe Baturi alle 18 in cattedrale, il nuovo anno pastorale dell’arcidiocesi di Cagliari. Previsti altri 2 momenti che si svolgeranno nell’aula magna del Seminario arcivescovile: l’assemblea destinata al clero di mercoledì 12 ottobre, alle 10, e l’assemblea rivolta a tutta la comunità ecclesiale diocesana di giovedì 13 ottobre, alle 16.30. Entrambi gli appuntamenti prevedono la preghiera introduttiva, una lectio divina sull’icona biblica di Betania, brevi interventi sui 4 “cantieri” proposti dalla Cei, e la relazione di mons. Baturi. “Quest’anno pastorale, come il precedente, sarà segnato dal cammino sinodale, che ha scelto come icona quella della Casa di Betania, dove Gesù viene accolto, ascoltato da Maria e servito da Marta. Quest’immagine rappresenta un invito su ciò che siamo chiamati a fare: camminare sulle orme di Gesù, per poter ascoltare la sua Parola e servirlo”, ha affermato l’arcivescovo, aggiungendo che “l’avvio del nuovo anno è segnato, non a caso, dalla celebrazione eucaristica, poiché il cammino ci è dato, ma l’origine di tutto è l’incarnazione, la morte e la risurrezione di Cristo, che annunciamo e proclamiamo durante la santa messa. Il tutto si declina attraverso un’attenzione missionaria, che ci induce ad annunciare Cristo a tutti gli uomini, come il Salvatore, Colui in cui vive la Verità. Non si tratta di un ripiegamento della Chiesa su sé stessa ma di un cammino di essenzialità che ci attira al cuore del cristianesimo e ci spinge verso gli uomini per condividerne il percorso, ascoltarne il cuore, annunciare la gioia che abbiamo incontrato”.