Diocesi: Termoli, presentato nel carcere di Parma il libro “Passiamo all’altra riva” di Benito Giorgetta con prefazione di Papa Francesco

È approdato agli istituti penitenziari di Parma il ciclo di presentazioni del libro con intervista dato alle stampe da don Benito Giorgetta, parroco della chiesa di San Timoteo a Termoli, con Luigi Bonaventura, collaboratore di giustizia dissociatosi dalla ’ndrangheta.

Un volume che ha riscosso molto interesse a livello nazionale e internazionale, che vanta la prefazione di Papa Francesco e la postfazione di don Luigi Ciotti. “Passiamo all’altra riva” racconta il percorso di redenzione di un uomo attraverso diverse esperienze, sul confine sempre molto labile tra male e bene. Iniziativa organizzata nel giorno di San Francesco e proprio Papa Francesco ha donato momenti di vera emozione ai presenti, soprattutto alla rappresentanza di detenuti intervenuta nell’incontro ospitato nell’auditorium teatrale degli Istituti penitenziari di Parma. A loro è stata letta una lettera inviata da Papa Francesco, portata in versione olografa da don Giorgetta. “Cari fratelli, con la visita del padre Giorgetta vi invio un cordiale e fraterno saluto. Prego per voi e per le vostre famiglie. Per favore, fatelo anche voi per me. Il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca fraternamente. Papa Francesco”.