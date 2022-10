Giovanni Paolo I: Concordia-Pordenone e Vittorio Veneto, convegno interdiocesano a Sacile (Pordenone) “nell’anno della beatificazione”

“Giovanni Paolo I – Albino Luciani nell’anno della beatificazione” è questo il titolo del convegno interdiocesano che si terrà venerdì 7 ottobre, alle 20.30, a Sacile, presso il Palazzo Ragazzoni. L’incontro, che intende puntare la propria attenzione sulla figura di Albino Luciani, beatificato a San Pietro da papa Francesco lo scorso 4 settembre, si colloca all’interno della sedicesima edizione della rassegna “Ascoltare, leggere e crescere. Incontri con l’editoria religiosa”, organizzata da Lev (Libreria editrice vaticana) ed Euro ‘92. “La realizzazione dell’incontro – si legge in una nota del settimanale diocesano “L’Azione” – vede anche la collaborazione delle diocesi di Concordia-Pordenone e di Vittorio Veneto, dove per undici anni – dal 1959 al 1970 – Albino Luciani visse il proprio ministero di vescovo: senza dubbio alcuno, una delle esperienze pastorali più significative nel percorso umano e spirituale del nuovo beato”. Dopo il saluto di Carlo Spagnol, sindaco di Sacile, di mons. Martino Zagonel, vicario generale di Vittorio Veneto, di mons. Orioldo Marson, vicario generale di Concordia-Pordenone, interverranno Marco Roncalli, autore e giornalista, e mons. Ettore Malnati, giornalista e scrittore, nonché vicario episcopale per il laicato e la cultura della diocesi di Trieste. I due ospiti si porranno in dialogo con il moderatore della serata, don Alessio Magoga, direttore del settimanale diocesano “L’Azione” di Vittorio Veneto. L’ingresso al convegno è libero. Per qualsiasi informazioni: ufficiostampa@euro-eventi.it