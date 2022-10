Vescovi Canada: pubblicata Lettera pastorale ai giovani nell’anniversario della morte del Beato Carlo Acutis

I giovani sono importanti per la Chiesa di oggi e di domani. La loro fede, creatività, dinamismo e vitalità sono un’ondata di speranza che può cambiare il mondo. È a loro che la Conferenza episcopale canadese ha indirizzato il 12 ottobre una Lettera pastorale nell’anniversario della morte del Beato Carlo Acutis. Obiettivo del documento, spiega un comunicato, “ispirare i giovani cattolici a vivere la loro fede in modo straordinario, incoraggiandoli a tendere alla santità e assicurando loro il costante sostegno e accompagnamento dei loro vescovi lungo i loro singoli cammini di fede”.

“Lo spirito del Cristo risorto è in voi e desidera guidarvi in ogni vostra azione”, esordisce il testo. La Lettera pastorale può essere utilizzato per la riflessione individuale, così come in contesti di gruppo, come gruppi giovanili parrocchiali o diocesani/eparchiali, scuole, famiglie, movimenti e associazioni ecclesiali e comunità di fede, e può anche servire come strumento e risorsa per i coordinatori pastorali, i capigruppo giovanili, gli insegnanti e chiunque accompagni i giovani nella fede. Per ispirare i lettori e approfondire la discussione sul contenuto, dopo ogni sezione sono presenti domande di riflessione.

La Lettera pastorale può essere scaricata, stampata, condivisa digitalmente e distribuita attraverso le reti cattoliche, ed è accompagnata da un video di presentazione che introduce i diversi temi del testo, anch’esso scaricabile e condivisibile online.