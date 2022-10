Azione Cattolica: più di 2000 i giovani attesi da tutta Italia per l’Incontro nazionale dei responsabili. Sabato 29 ottobre in Aula Paolo VI l’incontro con il Papa

Più di 2.000 giovani sono attesi da tutta Italia per “Segni del Tempo”, l’Incontro nazionale dei giovani responsabili parrocchiali del Settore giovani di Azione cattolica, a Roma dal 28 al 30 ottobre. Al centro dell’appuntamento, l’udienza con papa Francesco sabato 29 ottobre in Aula Paolo VI. “A 60 anni dal Concilio Vaticano II, e mentre ci apprestiamo a vivere il secondo anno del cammino sinodale delle Chiese in Italia – si legge in un comunicato diffuso oggi da Azione Cattolica -, la scelta del titolo dell’incontro intende richiamare uno dei grandi temi che caratterizzarono l’assise ecumenica, la corresponsabilità tradotta nel nostro presente ecclesiale, sociale, umano. Al contempo, è un appello a riscoprire il contributo dei laici alla vita della Chiesa e del Paese, scegliendo le parrocchie, Chiesa tra le case, come luogo privilegiato di impegno sul territorio, inserite tra la storia di ieri e i sogni per l’avvenire che ci accompagnano”. Il programma dell’Incontro prevede l’apertura dei lavori venerdì 28 ottobre (con Alza il tuo sguardo (cinque veglie di preghiera in luoghi diversi della città di Roma): per affidare il servizio di responsabili e di giovani al Signore e perché abbiamo bisogno di provare a scrutare i sogni di bene che Dio ha per il mondo intero e per ciascuno di noi. Sabato 29 mattina (ore 8.30) appuntamento in Aula Paolo VI, per fare festa e per raccontare la vita dei giovani d’oggi, le loro speranze e le attese. Per condividere storie di impegno e sfide da cogliere in attesa di incontrare e ascoltare papa Francesco (ore 12). A lui i presenti chiederanno qual è il contributo che la Chiesa si attende dai giovani, come giovani-responsabili e discepoli-missionari. Nel pomeriggio, in altrettanti luoghi della città, spazio ai 10 convegni tematici. Più di 30 gli ospiti che interverranno, confrontandosi tra loro e con i giovani presenti, a partire dalla propria esperienza di vita. Tra questi: Antonella Palmisano, Eraldo Affinati, mons. Luigi Renna, Rosy Bindi, Marwa Mahmoud, don Mattia Ferrari, Paolo Andrei, Davide Mazzanti, Maurizio Gardini, Leoluca Orlando, don Giovanni Berti “Gioba”, Jody Cecchetto. Alle 21.15, tutti i giovani e le giovani partecipanti si ritroveranno nel complesso della Domus Mariae per un unico grande spettacolo in compagnia degli Oblivion. Domenica 30 mattina dopo la messa, alle 10.30 insieme a padre Giacomo Costa, si terrà “un momento di progettazione sinodale” dedicato al come i giovani possono farsi protagonisti del cammino sinodale nei territori. Nel pomeriggio, le conclusioni dell’Incontro affidate a Emanuela Gitto e Lorenzo Zardi, vicepresidenti nazionali Ac per il Settore giovani.