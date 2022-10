Lombardia: domani a Crema il I convegno degli Uffici Migrantes diocesani sulle “seconde generazioni”

“Di generazione in generazione: conferme o rivoluzioni?”. Questo il tema del primo Convegno regionale di Migrantes Lombardia in programma domani, sabato 15 ottobre, a Crema. L’appuntamento, promosso nell’ambito del corso di formazione permanente organizzato dagli Uffici Migrantes delle diocesi lombarde, sarà ospitato dalle 9 presso l’auditorium Manenti-San Bernardino.

I lavori prenderanno il via con l’introduzione biblica proposta dal vescovo di Crema, mons. Daniele Gianotti, alla quale seguiranno due relazioni a cura di padre Aldo Skoda (“Generazioni in conflitto di identità”) e di Giovanni Bombelli (“Alla ricerca di una identità culturale e religiosa”) che dialogherà con alcuni giovani di origine straniera. Nel pomeriggio, si legge sul sito web del settimanale diocesano “Il nuovo Torrazzo”, saranno nuovamente protagonisti i giovani di origine straniera (di Crema e non solo), chiamati a testimoniare la loro personale esperienza in una tavola rotonda e si potrà provare a immergersi nel loro sguardo, attraverso la proposta dell’Integrazione film festival-Iff di Bergamo, a cura di Giancarlo Domenghini. Alle 17.30 le conclusioni, con la presentazione del secondo ciclo del corso di formazione permanente per operatori pastorali, cappellani e responsabili della Pastorale migranti, dal 21 novembre all’Abbazia di San Paolo d’Argon (Bg).