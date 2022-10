Papa Francesco: ai partecipanti al “Christmas Contest”, “non copiate le grandi ‘star’ dello spettacolo”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Mi rivolgo a voi giovani artisti. Posso darvi un consiglio? Non cercate di copiare le grandi ‘star’ dello spettacolo. Non seguite le mode e gli schemi di successo”. Lo ha detto Papa Francesco, ricevendo stamani in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, i partecipanti al “Christmas Contest” promosso dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis. “Non ripetete i luoghi comuni di un Natale falso e sdolcinato, che non ha niente a che fare con la nascita di Gesù a Betlemme e con il suo significato per l’umanità di oggi. Invece, non abbiate paura di essere voi stessi, originali, creativi”.

Dal Papa l’invito ai partecipanti al contest di Natale a fare in modo che “alla base delle vostre opere ci sia lo stupore, lo stupore di fronte all’impensabile: un Dio che si fa carne, che si fa bambino inerme, nato da una Vergine, in una grotta, e che ha avuto come culla una mangiatoia per gli animali”. “Lo stupore. Se non si sente lo stupore, la canzone non parla al cuore, non comunica”, ha aggiunto. E poi ha indicato un altro “ingrediente indispensabile”, cioè la semplicità, che non è “banalità”. “Con questo stile creativo di stupore e semplicità, voi potete dare il vostro contributo alla causa della pace, che è il grande dono che Dio ha voluto fare al mondo con la nascita del suo Figlio – ha ribadito il Papa -. In questi mesi è andato crescendo in Europa e nel mondo il fragore della guerra. Non cediamo a questo ricatto! Non cadiamo in questa trappola! Continuiamo a sognare la pace e a lavorare per la pace, spargendo semi di fraternità e di amicizia sociale”.