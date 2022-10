Diocesi: Acireale, veglia missionaria e concerto con coro malgascio

Si svolgerà sabato 15 ottobre, alle 20, nella cattedrale di Acireale la Veglia Missionaria della diocesana. La propone il Centro Missionario in vista della Giornata Missionaria Mondiale, che si svolgerà il 23 ottobre. In quel giorno, alle 20, nella comunità parrocchiale Maria Ss. della Catena in Aci Catena, il Coro Missio Madagascar’s Angels terrà un concerto. Inoltre, quest’anno la diocesi di Acireale è stata scelta come sede per il raduno Missio giovani di Sicilia, che si svolgerà sabato 15 (incontro con il vescovo Raspanti) e domenica 16 ottobre.

Don Orazio Sciacca, neodirettore Ufficio Missioni diocesano, dichiara: “Vivremo anni di ripartenza e rinascita, dopo i segni indelebili nelle nostre vite causati dalla pandemia. Viviamoli come impronta in noi dei chiodi del Cristo Crocifisso che nella Risurrezione, gloria della luce e della potenza di Dio, ha vinto la morte donandoci la vera vita!”.