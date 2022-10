Rinnovamento nello Spirito: domenica a Milano il terzo incontro di “Cultura di Pentecoste per una civiltà dell’amore” promosso nel Giubileo d’Oro

È in programma per domenica 16 ottobre, presso la basilica di Sant’Eustorgio a Milano, il terzo incontro di “Cultura di Pentecoste per una civiltà dell’amore” promosso nel Giubileo d’Oro del Rinnovamento nello Spirito. Il convegno, che prenderà il via alle 15.30, si aprirà con il benvenuto di Giampiero Cicchelli, coordinatore del RnS in Lombardia, e inizierà con i saluti introduttivi di mons. Mario Delpini, arcivescovo metropolita di Milano, e di Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguiranno gli interventi di Gianfranco Cattai, coordinatore di Retinopera, Claudia Fiaschi, già portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, Ernesto Preziosi, storico e politico, Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Modererà l’incontro Umberto Folena, giornalista e scrittore, già inviato e caporedattore di Avvenire. Dopo gli interventi dei relatori, è prevista una testimonianza di Alvise Pecori Giraldi, iniziatore e primo Presidente della società cooperativa “Voce Più” di Milano. L’incontro, per il quale è prevista in basilica una presenza di 400 persone, sarà trasmesso in diretta sul sito web www.rinnovamento.org e sui canali social del RnS.