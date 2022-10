Diocesi: Ferrara-Comacchio, morto don Rosario Bonaccio. Lunedì pomeriggio i funerali

La Chiesa di Ferrara-Comacchio piange la morte di don Rosario Bonaccio, sacerdote 74enne che ha trascorso gli ultimi anni del suo ministero nell’unità pastorale della Madonna del Buon Consiglio. La diocesi, si legge in una nota, “nel ringraziare il Signore per il suo prezioso ministero, invita i confratelli e le comunità parrocchiali alla preghiera di suffragio e porge le più sentite condoglianze alle sorelle, ai nipoti e ai famigliari tutti”.

Nato a Ferrara il 2 dicembre 1947, Bonaccio venne ordinato sacerdote il 25 maggio 1973. Negli anni è stato vicario parrocchiale a Mizzana (1973) e a Vigarano Mainarda (1973-1977), poi parroco a Berra (1977-1987), amministratore parrocchiale di Contrapò (1990-2005) e di Codrea (1994-2005). Successivamente e fino al 2015 è stato parroco di Formignana.

I funerali di don Rosario Bonaccio saranno celebrati lunedì 17 ottobre alle 15 presso la chiesa parrocchiale dell’Immacolata a Ferrara. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 ottobre, alle 17, la salma sarà traslata nella chiesa di Vigarano Pieve per un saluto. Alle 21 è in programma la recita del rosario con testimonianze.