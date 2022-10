Haiti: Unicef, “circa 100mila bambini sotto i 5 anni a rischio colera”. Al via screening su malnutrizione

“Circa 100.000 bambini sotto i 5 anni che già soffrono di malnutrizione acuta grave sono particolarmente vulnerabili all’attuale epidemia di colera che ha colpito Haiti”. Lo rileva l’Unicef che denuncia la situazione in una nota diffusa oggi. “In un momento in cui la maggior parte del Paese sta affrontando una crescente insicurezza alimentare, i bambini colpiti da malnutrizione acuta hanno il sistema immunitario già indebolito e hanno probabilità tre volte maggiori di morire se contraggono il colera, questo rafforza ulteriormente la necessità di un’azione urgente per contenere la malattia”.

Da quando è stato registrato il primo episodio di colera il 2 ottobre 2022, ci sono stati 357 casi sospetti di cui oltre la metà erano bambini sotto i 14 anni. I bambini tra 1 e 4 anni sono “quelli più a rischio”. Per contenere la malnutrizione durante questa ripresa del colera, l’Unicef, il ministero della Salute e i partner hanno lanciato screening per identificare la malnutrizione acuta tra 40.000 bambini sotto i 5 anni, l’orientamento tempestivo dei casi di malnutrizione acuta alle cliniche mobili sostenute dall’Unicef o alle strutture sanitarie più vicine e la fornitura di cure di qualità a 8.000 bambini sotto i cinque anni con malnutrizione acuta. Reso disponibile ai partner cibo terapeutico pronto all’uso, latte terapeutico (F-75, F-100) e altri aiuti per la cura della malnutrizione acuta e per rafforzare la capacità di cure e di ricovero adeguate.