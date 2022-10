Diocesi: Vicenza. Il cardinal Parolin a Brendola per il centenario di Santa Bertilla

Sarà il segretario di Stato Vaticano, il card. Pietro Parolin, a presiedere a Brendola domenica 16 ottobre alle 11 la Messa Solenne in occasione dei 100 anni dalla morte di S. Maria Bertilla Boscardin, suora Maestra di Santa Dorotea, nata il 6 ottobre 1888 e morta a Treviso il 20 ottobre 1922. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Tele Chiara e Radio Oreb. L’Eucarestia si terrà nella chiesa parrocchiale di San Michele, sul colle che la religiosa da bambina raggiungeva a piedi, percorrendo la famosa “via dei carri”, ispiratrice di sentimenti di umiltà e sacrificio per il prossimo. Suora apparentemente fragile, Santa Bertilla si spese accanto ai sofferenti, in particolare all’ospedale di Treviso. Da un anno – si legge in un comunicato della diocesi – la Congregazione delle suore Dorotee e le comunità di Vicenza e Brendola festeggiano Annetta Boscardin con vari eventi: mostre, pellegrinaggi, presentazioni di libri, trasmissioni radiofoniche e la peregrinazione dell’urna con le spoglie della Santa che, dopo essere rimasta per qualche giorno nella sua Brendola (dal 15 al 20 ottobre), verrà portata a Treviso, anticipando così l’arrivo del nuovo Vescovo e rinsaldando il legame spirituale tra le due diocesi. Il corpo di Santa Bertilla farà ritorno all’Istituto Farina di Vicenza giovedì 27 ottobre, dopo aver fatto tappa anche a San Martino di Lupari.