Libri: 18 ottobre a Roma la presentazione del libro “Paolo Dall’Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa. Un deserto, una storia”

Martedì 18 ottobre (ore 18.30), nella Sala della Pace a Piazza Sant’Egidio di Roma sarà presentato il libro di Francesca Peliti, “Paolo Dall’Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa. Un deserto, una storia” (Effatà editrice). Alla presentazione, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio e dagli Amici di Deir Mar Musa interverranno, con l’autrice, Francesca Dall’Oglio, Marco Impagliazzo e fra’ Jacques Mourad. Il libro, si legge in comunicato degli organizzatori, “è un dialogo con l’autrice a nove anni dalla scomparsa di padre Paolo Dall’Oglio e uno sguardo sulla storia della sua comunità. Il volume ne racconta la storia attraverso la voce dei suoi protagonisti. Un viaggio iniziato per mano di padre Paolo, ma che non è finito con la sua scomparsa; in questi scritti la Comunità rinnova un voto di fede che trascende le vicende storiche per rimettere al centro il pensiero del suo fondatore”.