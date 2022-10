Giornata eliminazione della povertà: Fondazione Thouret, concorso internazionale di disegno e fotografia per le scuole per “sensibilizzare i ragazzi ai gesti di carità”

“Sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado a storie e gesti di solidarietà e carità”. Con questo intento prende il via lunedì 17 ottobre, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della povertà, il concorso internazionale di disegno e fotografia “Una strada chiamata Carità”, lanciato dalla Fondazione Thouret, organismo che si ispira al carisma e alla tradizione missionaria delle Suore della Carità e che quest’anno festeggia il suo decennale. “Questo periodo storico – si legge in una nota della fondazione – si distingue per l’aumento esponenziale della ricchezza mondiale nelle mani dell’élite, a scapito della povertà di molti, in cui ‘la cultura dello scarto’ e dell’emarginazione fa sì che indifferenza e cinismo siano l’alimento quotidiano dei poveri”. La Fondazione Thouret propone un percorso artistico che coniuga “impegno civico e solidarietà, a cui potranno partecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di tutto il mondo”. L’iscrizione al concorso è del tutto gratuita e prevede la realizzazione di elaborati, lavori grafici o fotografici utilizzando le tecniche preferite, per raccontare luoghi, storie o personaggi che si sono distinti nel contrasto alla marginalità e alla povertà estrema. Esempi positivi che incoraggino, soprattutto i più giovani, a impegnarsi nella costruzione di una società più giusta e fraterna. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2023 secondo le modalità indicate nel bando del concorso, scaricabile sul sito della Fondazione www.fondazionethouret.org. Sarà Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, a presiedere la giuria, composta da Lia Giovanazzi Beltrami, regista e documentarista; Biagio Tamarazzo, fotografo ufficiale dei Servizi Tecnici del Vaticano; Glorianda Cipolla, presidente dell’associazione Art Mont Blanc di Courmayeur; Mónica Rosana Porto, scultrice e ceramista.