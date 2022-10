Ucraina: oggi la Giornata dei Difensori della Patria. La preghiera di S.B. Shevchuk per l’esercito ucraino, “non aggressori ma uomini e donne che salvano le vite”

“Oggi celebriamo la Giornata dei Difensori della Patria. Celebriamo la Giornata dell’Esercito ucraino”. “È un esercito di difensori. Non un esercito di aggressori, occupanti, un esercito che vuole togliere qualcosa a qualcuno. Questo è un esercito che salva le vite”. È dedicato alla Giornata dei Difensori della Patria il video-messaggio registrato oggi da S.B. Sviatoslav Shevchuk. “Oggi – ha detto l’arcivescovo maggiore di Kiev –, questo giorno, con tutto il cuore e l’anima desidero congratularmi con i nostri difensori dell’Ucraina che stanno difendendo il nostro popolo con il proprio corpo dai razzi, dalle bombe e dai proiettili dell’occupante che ci sta attaccando”. “In questo giorno – prosegue Shevchuk – vogliamo circondare in modo particolare il nostro esercito ucraino con il nostro amore, la nostra preghiera e la nostra attenzione. Vogliamo pregare in modo particolare per loro. Vogliamo affidare loro, quelle ragazze e quei ragazzi che oggi stanno salvando l’Ucraina, alla Protezione della Santissima Vergine Maria. Possa la nostra preghiera di oggi raggiungere le prigioni russe e le camere di tortura, dove soffrono in cattività i migliori figli e figlie dell’Ucraina. Possa la nostra preghiera riscaldare le nostre ragazze e i nostri ragazzi in prima linea, in trincea, che oggi guardano negli occhi il nemico e difendono la nostra terra ucraina con la loro posizione, la loro lotta”. Il pensiero va poi a “tutti i feriti”, “alle mogli, ai figli e alle famiglie dei nostri militari”. “Con la Preghiera dell’Intercessione vogliamo abbracciare in particolare coloro che hanno perso i loro cari in questa guerra crudele e terribile. Oggi, nella Giornata dell’Esercito ucraino, preghiamo per i nostri eroi caduti”.