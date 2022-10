Cammino sinodale: diocesi Tivoli, al via il secondo anno del percorso di ascolto

Convocata dal vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, si svolgerà domenica 16 ottobre 2022, a partire dalle 16, l’Assemblea diocesana di apertura del secondo anno di ascolto sinodale. Si ritroveranno nel Santuario di Nostra Signora di Fatima, a San Vittorino Romano, alle 16, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate, i componenti dei Consigli pastorali diocesano e parrocchiali, della Consulta interdiocesana per le aggregazioni laicali, i referenti parrocchiali e diocesani per il Cammino sinodale e tutti i fedeli della diocesi di Tivoli e di Palestrina per la celebrazione solenne dei Secondi Vespri della Domenica. Durante la celebrazione, al posto della lettura breve sarà proposto il Vangelo di Lc 10,38-42, il Vangelo di Marta e Maria, l’Icona di Betania che ha ispirato l’enucleazione dei Cantieri di Betania sui quali le comunità della diocesi lavoreranno in questo anno 2022-23. Terminata la celebrazione dei Vespri, animati dal Coro interdiocesano di Tivoli e di Palestrina, e durante i quali il vescovo terrà una catechesi che darà il via all’inizio dei lavori, si aprirà una tavola rotonda introdotta brevemente da mons. Parmeggiani e alla quale prenderanno parte per illustrare 4 schede di aiuto all’ascolto sinodale suddiviso per “Cantieri” la Claudia Lupi, dirigente scolastico, che illustrerà ai presenti il lavoro che saranno chiamati a fare in relazione al Cantiere della strada e del villaggio; Melissa Cicerone, segretaria della Consulta diocesana per le Aggregazioni laicali, che illustrerà quanto sarà chiesto dal Cantiere della casa e dell’ospitalità; quindi Lucina Ciamei, referente diocesana per il Cammino Sinodale della diocesi di Palestrina, illustrerà quanto i fedeli saranno chiamati a fare e ad essere sollecitati dal Cantiere della diaconia e del servizio ed infine don Gianluca Zelli, referente diocesano per il Cammino sinodale della diocesi di Tivoli, illustrerà quanto proposto nel IV Cantiere, quello intitolato della “Nostra Chiesa diocesana” dove si chiederà di impegnarsi nell’ascolto per una rinnovata impostazione della catechesi per i sacramenti dell’Iniziazione cristiana. Al termine del pomeriggio ad ogni comunità verrà consegnato un manifesto programmatico della vita della comunità, che verrà affisso sulla porta di ogni parrocchia per invitare a entrare quanti guardano la comunità da fuori e stimolare all’autenticità della vita cristiana chi la vive da dentro.