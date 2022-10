Diocesi: Trapani, don Mancuso positivo al Covid. Il vescovo Fragnelli celebrerà domenica al suo posto

Don Emanuel Mancuso, neo-parroco delle comunità di Palma, Salinagrande, Marausa nel Comune di Misiliscemi, è risultato positivo al Covid-19 e si trova in isolamento in buone condizioni di salute. Saranno garantite le celebrazioni domenicali del sabato e della domenica settimana grazie alla collaborazione di altri sacerdoti. Domenica 16 sarà il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, a presiedere l’Eucarestia, alle 9.30, nella chiesa di Salinagrande e, alle 11.15, a Palma per manifestare la sua vicinanza alla popolazione ferita così duramente dall’esondazione del Verderame. Le comunità del territorio stanno provando a venire incontro alle esigenze delle famiglie più colpite con il coordinamento della protezione civile.