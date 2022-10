Terzo settore: Bertinoro, al via le Giornate per l’Economia civile

“Riconoscersi. Includere per trasformare l’esistente” è il titolo dell’edizione di quest’anno delle Giornate di Bertinoro per l’Economia civile, il tradizionale appuntamento di Aiccon, Centro studi dell’Università di Bologna, in corso il 14 e 15 ottobre 2022 a Bertinoro (Fc).

L’edizione 2022 segna il ritorno in presenza alla Rocca di Bertinoro, luogo di pensiero e condivisione da sempre valore aggiunto dell’evento. Come evidenzia Stefano Granata, presidente di Aiccon: “Siamo felici di poterci incontrare a Bertinoro, perché ‘Le Giornate di Bertinoro’ rappresentano un evento generativo che ha sempre messo al centro le relazioni. Il tema scelto per questa XXII edizione è particolarmente significativo perché il ‘riconoscersi’ è la premessa di tutte quelle soluzioni che aspirano ad una reale trasformazione”.

Come di consueto, le Giornate di Bertinoro sono l’occasione per presentare gli ultimi dati del Registro statistico sulle Istituzioni non profit e un approfondimento tematico sul contributo del settore non profit come fattore di sviluppo economico e innovazione sociale. Massimo Lori, responsabile del registro statistico delle istituzioni non profit Istat ha presentato gli ultimi dati sul numero di istituzioni non profit attive in Italia nel 2020 e sulle loro principali caratteristiche: al 31 dicembre 2020 le istituzioni non profit attive in Italia sono 363.499 e impiegano 870.183 dipendenti.