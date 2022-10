Commissione Ue: a due giovani giornaliste francese e georgiana il Premio Megalizzi – Niedzielski 2022. Ferreira, “media essenziali per progetto europeo”

La georgiana Ani Arveladze e la francese Laura Bannier sono le due vincitrici del premio Megalizzi – Niedzielski 2022 della Commissione europea. Talento, dedizione al giornalismo di qualità e l’attaccamento ai valori dell’Ue sono gli elementi che hanno fatto emergere queste giovani giornaliste e le hanno rese meritevoli di ricevere il premio nato nel 2019 per onorare la memoria di Antonio Megalizzi e Bartek Orent-Niedzielski, morti nell’ attacco terroristico a Strasburgo alla fine del 2018. Erano due giovani giornalisti che amavano raccontare l’Europa. “I giornalisti sono essenziali per il progetto europeo e le democrazie dell’Ue”, ha commentato la commissaria per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira, annunciando che l’esecutivo europeo sta adottando “ulteriori misure per sostenerli”. L’European Media Freedom Act e la nascita di una European Newsroom tra le iniziative ricordate. A questo si aggiunge il 6° bando per sostenere attività dei media sulla politica di coesione: a disposizione ci sono 7 milioni di euro per testate, università, agenzie di comunicazione, enti pubblici e privati che abbiano progetti editoriali indipendenti per raccontare questo pilastro della politica europea. C’è tempo fino al 10 gennaio 2023 per presentare la propria candidatura.