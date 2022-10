Maltempo: Coldiretti, “campagne sott’acqua al sud, campi allagati”

“Le violente precipitazioni che hanno colpito a macchia di leopardo le regioni del meridione hanno colpito duramente le campagne con intere aziende finite sott’acqua con campi coltivati allagati, blocco delle semine dei cereali e dei trapianti degli ortaggi, frane e problemi alla viabilità rurale”. È quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sul sud Italia, dalla Sicilia alla Puglia, dalla Calabria alla Basilicata.

Una situazione che fa salire il conto dei danni provocato dall’esplosione degli eventi estremi nel 2022 in agricoltura dove – sottolinea la Coldiretti – superano già i 6 miliardi di euro dall’inizio dell’anno, pari al 10% della produzione nazionale. Dall’inizio dell’anno gli eventi estremi fra nubifragi, bombe d’acqua, grandinate, bufere di vento e tornado che hanno provocato danni e vittime sono cresciuti del +42%, rispetto allo scorso anno con il 2022 che si classifica peraltro fino ad ora in Italia come il più caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di quasi un grado (+0,96 gradi) rispetto alla media storica ma si registrano anche precipitazioni ridotte di 1/3 anche se più violente secondo Isac Cnr. “Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che – conclude la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne”.