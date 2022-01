Regno Unito: “Donne che hanno cambiato la Chiesa”, serie di conferenze on line dell’istituto di teologia Beaufort

“Donne che hanno cambiato la Chiesa” è il titolo di una serie di conferenze, che da oggi, 20 gennaio, e fino al 10 marzo si svolgeranno su iniziativa dell’istituto di teologia Margaret Beaufort di Cambridge. Saranno prese in esame “donne le cui vite e azioni sono state portatrici di trasformazioni” all’interno della storia della Chiesa, spiegano gli organizzatori. Maria Madre di Dio; le donne nella Riforma tedesca; santa Teresa d’Avila; le religiose, i ministeri caritatevoli e lo Stato sociale; l’autocomprensione femminile e l’idea di femminilità religiosa; donne diaconesse e sinodo; le monache cattoliche ribelli e infine l’esperienza delle religiose di colore nella lotta per la libertà afroamericana sono gli otto temi di altrettanti incontri, che potranno essere seguiti on line, previa registrazione, sul sito dell’istituto teologico.