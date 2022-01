Diocesi: Bolzano-Bressanone, 24 gennaio san Francesco di Sales, il vescovo Muser incontra i giornalisti

Il 24 gennaio, memoria di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il vescovo Ivo Muser incontrerà gli operatori dei media. Sarà l’occasione, spiegano dalla diocesi, per ringraziare il mondo dell’informazione locale del suo lavoro, tanto più prezioso in tempi di pandemia. Anche quest’anno però, proprio per le vigenti disposizioni anti-Covid, l’appuntamento si svolge in forma ristretta e non in quella consueta del ricevimento aperto a tutti i giornalisti. Pertanto lunedì 24 gennaio alle 10 nel Centro pastorale a Bolzano mons. Muser incontra una rappresentanza dell’Ordine regionale dei giornalisti, del Sindacato regionale, di Assostampa Bolzano e del Comitato provinciale comunicazioni.