Sanità: trentennale del 118, iniziative di Siems e Siiet. Disegni dei bambini il 23 marzo saranno consegnati a Papa Francesco

Prendono il via con un format dedicato ai bambini le iniziative che Siems (Società italiana emergenza sanitaria) e Siiet (Società italiana infermieri emergenza territoriale) lanciano in vista del trentennale del 118. La raccolta dei disegni dei bambini, con una sezione dedicata a quelli dei minori ricoverati nelle pediatrie di tutta Italia, relativi al mondo del soccorso sarà consegnati a Papa Francesco e al ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’udienza prevista per il prossimo 23 marzo. A questo evento – informano Siems e Siiet in una nota congiunta – parteciperanno, in rappresentanza di tutto il mondo del soccorso, un volontario, un autista soccorritore, 1 medico e 1 infermiere.

Tutti i bambini possono partecipare: i disegni possono essere caricati fino al 1° marzo sul sito web trentennale118.it.