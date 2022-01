Libano: un ponte di amicizia tra ragazzi italiani e libanesi. I caschi blu italiani al fianco del progetto del comune di Forlì

(foto Ministero della Difesa)

I militari italiani della Brigata aeromobile “Friuli” di stanza a Bologna, impiegati in Libano nella missione Unifil al comando del generale Stefano Lagorio, nei giorni scorsi hanno consegnato ai ragazzi dello Smart College di Al Bazuriyah-Tiro, materiale scolastico di vario genere, cancelleria, quaderni, astucci ed altro ancora, donato dai ragazzi italiani delle scuole elementari e medie di Forlì. Un ponte solidale e di amicizia tra coetanei dei due Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo, promosso dal progetto “Forlì per il Libano” ideato dal sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ed appoggiato dalla sua giunta, ampliato dall’iniziativa del colonnello Marco Licari, Comandante del 66° Reggimento fanteria aeromobile “Trieste”, che ha pensato ad uno scambio di lettere tra i ragazzi, in modo tale da creare un rapporto epistolare e quindi un’amicizia. Sul sito del ministero della Difesa vengono spiegate a grandi linee le fasi che hanno delineato il progetto, caratterizzato dapprima da video collegamenti con gli studenti libanesi, che hanno portato i coetanei italiani al desiderio di condividere con loro il materiale scolastico e di cancelleria, anche personale, percependo il momento difficile che il Paese dei cedri sta attraversando.