Irlanda: dal 23 al 30 gennaio la Settimana delle Scuole cattoliche. Mons. Deenihan, “studenti hanno il potenziale di cambiare il mondo e le politiche in meglio”

“Le scuole cattoliche: vivere la vita pienamente”. Questo il tema scelto quest’anno per la Catholic Schools Week 2022 che sarà celebrata in tutte le parrocchie dell’isola da domenica 23 a domenica 30 gennaio. Ad aprire ufficialmente la Settimana sarà il vescovo Tom Deenihan di Meath, presidente del Catholic Education Service e membro del Consiglio episcopale per l’educazione, che celebrerà una messa domenica 23 gennaio. “Ogni anno, la Settimana delle scuole cattoliche assume un’importanza sempre maggiore per la nostra comunità scolastica e parrocchiale locale”, ha detto il vescovo che ha elogiato l’istruzione accademica che viene offerta dalle scuole cattoliche ai loro studenti dando in questo modo un contributo alla costruzione di una società migliore. “Gli ultimi anni hanno mostrato il potenziale che gli studenti hanno per influenzare le politiche pubbliche e il dibattito e cambiare il mondo in meglio, rendendolo un luogo più gentile, più inclusivo e più accogliente. Ciò è stato particolarmente vero in relazione all’ecologia e alla protezione dell’ambiente, un messaggio chiave del pontificato di Papa Francesco e un tema delle precedenti Settimane delle scuole cattoliche”.