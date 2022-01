Giorno della Memoria: Novara, il 23 gennaio la V edizione della Run for Mem, la “corsa per la Memoria”

Domenica 23 gennaio 2022 torna la Run for Mem, la “corsa per la Memoria” giunta alla quinta edizione. Località prescelta per ospitare quest’anno la manifestazione è Novara, medaglia d’oro al valore civile della Presidenza della Repubblica, città piemontese dalla storia ebraica di grande interesse. Organizzata dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) in collaborazione con la Comunità Ebraica di Vercelli–Biella–Novara–VCO nell’ambito delle attività per il Giorno della Memoria, la corsa, non competitiva, è aperta ad atleti ma anche a semplici “camminatori” e alle famiglie, e si sviluppa lungo due percorsi: uno più impegnativo di 10 km e una “camminata della Memoria” di 3 km. Testimonial della manifestazione sarà il marciatore israeliano Shaul Ladany, oggi 85enne, sopravvissuto alla deportazione a Bergen Belsen e successivamente scampato alla strage di atleti israeliani alle olimpiadi di Monaco del 1972. Altri Testimonial saranno l’attrice Cristiana Capotondi, il cantautore Enrico Ruggeri, l’ex canoista oro olimpico Antonio Rossi, l’ex sciatrice olimpica Lara Magoni, e insieme a tutti gli altri atleti e “camminatori”, per sottolineare l’importanza di una “Memoria capace di veicolare valori come il rispetto per i diritti di ogni persona e di ogni diversità, e l’importanza di contrastare ogni forma di razzismo e antisemitismo”. Nel corso della manifestazione, saranno apposte in piazza Santa Caterina da Siena, l’ultima tappa, due “pietre d’inciampo”, i sanpietrini di ottone che ricordano ai passanti la deportazione di ebrei e altri perseguitati dai nazifascisti, in Memoria di Giacomo Diena e Amadio Jona, catturati a Novara nel settembre del 1943 e uccisi ad Auschwitz. È possibile partecipare alla corsa iscrivendosi gratuitamente sul sito www.ucei.it/runformem