Diocesi: Sassari, sabato pontificale “turritano” presieduto da mons. Soddu

Il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Francesco Soddu, presiederà sabato 22 gennaio nella cattedrale di San Nicola, a Sassari, il primo solenne pontificale “turritano” dopo la sua consacrazione episcopale avvenuta lo scorso 5 gennaio. La celebrazione, con inizio alle 10.30, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Sassari.

In una lettera inviata all’arcidiocesi, il vicario generale, mons. Antonio Tamponi, ha affermato che “siamo lieti e orgogliosi di poter accogliere un figlio amato della nostra Chiesa turritana, oggi chiamato al ministero apostolico nella Chiesa sorella di Terni-Narni-Amelia”. “Mons. Soddu – ha ricordato il vicario generale – si è dichiarato profondamente legato alla Chiesa Madre, che lo ha rigenerato nell’acqua e nello Spirito nel Sacramento del Battesimo e che ha servito nel ministero presbiterale, in modo generoso e fedele. Vogliamo esprimergli il nostro fraterno affetto e la nostra profonda comunione spirituale che sarà ben significata attraverso la preghiera e la comune e corale partecipazione alla solenne concelebrazione eucaristica”.