Servizio Civile: video appello di 4 giovani, “Fate sapere ai giovani che hanno la possibilità di fare il servizio civile”

“Fate sapere ai giovani che hanno la possibilità di fare il servizio civile! C’è tempo fino al 26 gennaio 2022. In Italia ci sono 56.205 posti disponibili. Il Servizio Civile è una opportunità unica di crescita personale e professionale. Un anno a servizio della comunità con un compenso mensile di 444,30€”. È l’appello contenuto in un video di quattro giovani che stanno facendo il Servizio Civile a Perugia nell’ambito del Progetto “Giovani Costruttori di Pace”. Nel video Elena, Tancredi, Mariam e Marco, questi i nomi dei giovani, spiegano il motivo che li ha spinti a fare il Servizio Civile: “Elena: Volevo un’esperienza che in qualche modo cambiasse la mia vita!; Marco: Ho scelto il servizio civile perché questo rappresenta uno dei più grandi atti di cura che abbia mai fatto fino ad ora; Mariam: Per me il servizio civile è ancora oggi fare una scelta di pace. Dopo metà percorso posso dire che la mia esperienza è andata ben oltre le aspettative che avevo!; Tancredi: Il servizio civile è donare del tempo per delle cause in cui crediamo. È apprendere e donare reciprocamente”. I quattro stanno facendo il Servizio Civile a Perugia nell’ambito del Progetto “Giovani Costruttori di Pace” promosso dall’Agenzia della pace insieme alla Tavola della pace, alla Provincia di Perugia, al Cipsi, al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, alla Rete Nazionale delle Scuole di pace e alla cooperativa Comunità Aperta. Il progetto ha una durata di 12 mesi, si svolge presso la sede dell’Agenzia della Pace a Perugia (Via della Viola, 1).