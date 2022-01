Diocesi: Prato, il 22 gennaio due ordinazioni sacerdotali in cattedrale

Sabato 22 gennaio alle ore 10 in cattedrale, a Prato, Alessandro Ventura e Andrea Tarocchi verranno ordinati sacerdoti per le mani del vescovo Giovanni Nerbini. Il primo insegna religione e ha maturato la sua vocazione proprio a scuola, il secondo ha un passato da geometra. Ventura ha 33 anni, è pugliese, di Gioia del Colle. Andrea Tarocchi ha 43 anni, è originario di Campi Bisenzio, ma ha frequentato le scuole a Prato, dove è cresciuto e si è formato. Ha un passato da geometra, è poi entrato in Seminario a Prato e ha studiato alla facoltà Teologica di Firenze. I due futuri sacerdoti celebreranno la loro prima messa domenica 23 gennaio, in orari diversi così da essere presenti a entrambi le liturgie. Don Andrea alle ore 10,30 alla basilica di Santa Maria delle Carceri, don Alessandro alle ore18 alla parrocchia di San Giovanni Battista a Maliseti. Il rito di ordinazione sarà trasmesso in diretta su Tv Prato (canale 74 del digitale terrestre o in streaming su www.tvprato.it).