Coronavirus Covid-19: Sermig, il 27 gennaio un incontro con il politologo Vittorio Emanuele Parsi

Come la pandemia sta cambiando la politica e le relazioni internazionali? Partirà da questa domanda il prossimo incontro dell’Università del Dialogo del Sermig. Ospite il politologo Vittorio Emanuele Parsi. L’incontro, sul tema “Il mondo nelle nostre mani”, si svolgerà giovedì 27 gennaio, alle 18.45, negli spazi dell’Arsenale della Pace. L’incontro, a ingresso libero con green pass rafforzato, sarà trasmesso anche in streaming sulle pagine Youtube e Facebook del Sermig e sul sito. Docente di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano – si ricorda in una nota – Parsi si è specializzato soprattutto sulle relazioni transatlantiche, le politiche di sicurezza in Medio Oriente e nel Mediterraneo e il rapporto tra politica ed economia nelle trasformazioni del sistema globale. Il suo ultimo libro si intitola “Vulnerabili. Come la pandemia sta cambiando l’economia e il mondo”.