Cei: dal 24 al 26 gennaio la sessione invernale del Consiglio permanente

Dal 24 al 26 gennaio si svolgerà a Roma, presso Villa Aurelia (Via Leone XIII, 459), la sessione invernale del Consiglio episcopale permanente. I lavori si apriranno con l’Introduzione del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, e proseguiranno con la scelta del tema principale dell’Assemblea generale di maggio e con un approfondimento sul Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia. All’ordine del giorno anche una riflessione sugli aspetti pastorali riguardanti le misure governative di prevenzione Covid. Seguiranno inoltre alcuni aggiornamenti sull’Incontro “Mediterraneo frontiera di pace” in programma a Firenze dal 23 al 27 febbraio 2022 e sui “ministeri” alla luce della lettera della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 3 dicembre 2021. Giovedì 27 gennaio, alle ore 11, nella Sala Giubileo della Lumsa, il segretario generale, mons. Stefano Russo, illustrerà in conferenza stampa il Comunicato finale.