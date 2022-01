Diocesi: Lecce, le comunità cristiane in cattedrale “per pregare insieme e chiedere il dono dell’unità”

Oggi alle 19 (diretta sulla pagina Fb di Portalecce e su Telesalento – ch 73), in concomitanza con l’annuale Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, le comunità cristiane presenti a Lecce si riuniranno in cattedrale “per pregare insieme e chiedere il dono dell’unità”, guidati dai testi preparati dalle chiese cristiane del Medio Oriente. Con l’arcivescovo Michele Seccia pregheranno i presbiteri ortodossi, Papas Giovanni Giannoccolo (Chiesa ortodossa Greca) e Padre Ovidiu Grancea (Chiesa ortodossa Rumena), i pastori delle chiese della Riforma, Pino Neglia (Chiesa di Cristo) e Gioacchino Caruso (Chiesa avventista del 7’ giorno) impossibilitati per motivi di salute, saranno rappresentati da alcuni membri delle comunità, sarà in duomo, invece, il pastore della Chiesa Pentecostale (Cevi) Tommaso Carpino con alcuni fedeli della comunità. L’Ufficio diocesano ha preparato anche un sussidio per poter seguire la celebrazione anche da casa attraverso la tv.