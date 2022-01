Solidarietà: Acli Roma, un nuovo “taxi solidale” per anziani e persone fragili

foto: Acli Roma

Questa mattina, presso la Casa della salute dell’ospedale nuovo Regina Margherita, a Trastevere (Roma), si è svolta la consegna di un nuovo “taxi solidale” del progetto “Mobilità garantita”, promosso dalla Pmg con la collaborazione delle Acli di Roma e provincia, della Fap Acli Roma, dell’associazione Fra’ Albenzio e Pmg e con il patrocinio del municipio Roma I Centro. Il taxi andrà a dare nuova linfa al progetto che già da diversi anni permette di accompagnare in maniera del tutto gratuita persone anziane e persone in condizione di fragilità residenti nel municipio I che hanno bisogno di assistenza e accompagno per visite mediche, acquisto di medicinali e tanto altro ancora. Il nuovo pulmino è stato donato anche grazie al contributo di tanti commercianti e lavoratori nel profit del I municipio che hanno voluto fare la propria parte per aiutare i più bisognosi. Alla cerimonia di consegna sono intervenuti: Lorenza Bonaccorsi, presidente del municipio Roma I Centro, Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, Alessandra Cucco, referente Pmg Italia, Francesco De Vitalini, segretario Fap Acli Roma, Maria Teresa Miceli, referente Asl Rm1.