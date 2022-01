Famiglia: Siena, domani focus su “La famiglia, soggetto sociale per il bene comune”

Domani, 21 gennaio (ore 17), si terrà presso la Sala d’onore del Palazzo Vescovile a Siena, l’incontro su “La famiglia, soggetto sociale per il bene comune”. Con l’evento, spiegano dall’arcidiocesi, si punta “a sottolineare l’importanza della famiglia quale soggetto sociale, da valorizzare nel proprio ruolo di costruttrice di reti e di bene comune, con un focus sull’importanza di politiche familiari che riconoscano il valore sociale della famiglia la sostengano e la promuovano”. L’appuntamento è organizzato dall’Arcidiocesi di Siena Colle di Val d’Elsa Montalcino, dalle Acli Nazionali, da quelle provinciali di Siena in collaborazione con le Acli regionali della Toscana. L’incontro fa parte di un ciclo di seminari per approfondire, dal punto di vista teologico ma con una forte caratterizzazione e ricaduta concreta legata ai temi cogenti della famiglia e delle sue fragilità, l’esortazione Apostolica Amoris Laetitia e la lettera Apostolica Patris Cordae, nell’anno che Papa Francesco ha dedicato ad esse. Il percorso, realizzato dalle Acli nazionali e che si svilupperà in circa 10 incontri territoriali, vuole essere un momento di riflessione e approfondimento in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie programmato per giugno 2022. L’intero ciclo ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio Nazionale della Pastorale Familiare della Cei la collaborazione da parte del Pontificio Dicastero dei Laici e della Famiglia e l’utilizzo del logo del X Incontro Mondiale delle Famiglie. Saranno presenti, tra gli altri, rappresentanti delle Acli e del Comune di Siena, il Prefetto di Siena, Maria Forte, il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena Colle di Val d’Elsa Montalcino, Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale delle Acli. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino e condivisa anche sulla pagina Facebook delle Acli nazionali.