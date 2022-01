Devozioni: Roma, card. Gambetti celebra la Messa in occasione del 180° anniversario dell’apparizione della Vergine ad Alfonso Ratisbonne

Sarà il card. Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro e vicario del Papa per la Città del Vaticano, a presiedere, questa sera, nel Santuario della Madonna del Miracolo e di Sant’Andrea delle Fratte a Roma, la Messa in occasione del 180° anniversario dell’apparizione della Vergine ad Alfonso Ratisbonne che si convertì immediatamente al cristianesimo. A causa della pandemia le celebrazioni, dice il rettore della basilica, padre Giacomo d’Orta, sono state molte ridotte. Nelle celebrazioni odierne sarà recitata la Supplica alla Madonna che, sottolinea il rettore, “non manca mai di esserci vicino e aprire il nostro cuore alla speranza soprattutto in questo tempo di incertezza dovuta alla pandemia che stiamo vivendo”.