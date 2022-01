Diocesi: Teramo-Atri, stasera inaugurazione dell’anno academico 2022 del corso base di Teologia del Centro Paolo VI

Stasera, alle ore 19.30, si inaugurerà ufficialmente nel duomo di Teramo l’anno academico 2022 del corso base di formazione teologica, attivato dal Centro per la teologia “San Paolo VI” della diocesi di Teramo-Atri. Alla cerimonia interverranno il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola e Cecilia Costa, docente di Sociologia dei processi culturali all’Università Roma Tre nonché consultore della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi. La studiosa terrà una relazione su “Le dinamiche culturali nel cambiamento d’epoca”. Le conclusioni della serata saranno affidate al vescovo Lorenzo Leuzzi.

Il corso base di formazione teologica è diretto da don Giovanni Giorgio ed è – come sottolineato più volte da mons. Leuzzi – aperto a tutti i credenti che vogliano approfondire i contenuti della fede in un fecondo dialogo con la cultura del nostro tempo.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19 e sarà trasmesso in diretta dal canale YouTube della diocesi di Teramo-Atri.