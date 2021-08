Rai Vaticano: Viaggio nella Chiesa di Francesco, prossima puntata sui viaggi a Budapest e in Slovacchia

Il Papa torna a viaggiare. Dopo l’intervento chirurgico, la convalescenza e il riposo estivo, missione Budapest, in Ungheria, dove presiederà la messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale, e Slovacchia in visita pastorale dal 12 al 15 settembre, a 18 anni dall’ultima volta di un Papa, Giovanni Paolo II, in questa terra. Se ne parlerà a Viaggio nella Chiesa di Papa Francesco a cura di Rai Vaticano, domenica 29 agosto, alle 00.25, su Raiuno, e su Raiplay.

Altro argomento, la Piattaforma Laudato Si’ varata dal Papa che coinvolge i settori chiave della società – famiglie, parrocchie, scuole, ospedali, ordini religiosi. Ne parla mons. Joshtrom Isaac Kureethadam, coordinatore del settore “Ecologia e Creato” del dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Si mobilita anche la rete delle Comunità Laudato Si’, gruppi che praticano l’ecologia integrale prendendosi cura di territori spesso difficili. Ispiratori di queste comunità sono l’attivista Carlin Petrini e mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti, nonché presidente della Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali. E ancora. Come le encicliche sociali di Papa Francesco contribuiscono a formare nuovi manager, imprenditori, economisti?

Continua il viaggio di Rai Vaticano alla scoperta di cosa vuol dire “paternità” in questo difficile anno che Papa Francesco ha affidato alla custodia di San Giuseppe di Nazaret, dedicandogli la lettera apostolica “Patris Corde”. Guido Meda, giornalista sportivo, papà di 3 figli, e don Fabio Rosini, incaricato della pastorale vocazionale della diocesi di Roma, confidano il senso profondo di una paternità che poggia per entrambi sulla consapevolezza di essere figli, in primo luogo di Dio. Infine, la storia di Charles de Foucauld, ex militare francese che divenne missionario nel deserto di cui Papa Francesco ha approvato la canonizzazione, nel racconto della regista Liliana Cavani.