Meeting Rimini: Fraternità e Missionarie di San Carlo Borromeo, stasera va in scena lo spettacolo “Il sogno di Giuseppe”

(Da Rimini) “Il sogno di Giuseppe” è il titolo dello spettacolo che si terrà oggi (ore 21.30) nei padiglioni della Fiera di Rimini dove è in corso il Meeting promosso da Comunione e Liberazione. L’evento rientra tra le iniziative proposte dalla Fraternità e Missionarie di San Carlo Borromeo nello spazio “O Felicem virum, o uomo felice” dedicato a San Giuseppe nell’Anno a lui intitolato (8 dicembre 2020 – 8 dicembre 2021). Come è noto, Papa Francesco ha scritto la lettera apostolica “Patris corde – Con cuore di Padre”, per ricordare il 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa universale. Per l’occasione ha indetto l’Anno di san Giuseppe. Nello spazio della Fraternità e Missionarie di San Carlo Borromeo al Meeting è possibile seguire un breve percorso guidato che “permette di arrivare al cuore e all’intimità della storia del santo, scelto da Dio come protagonista umile e discreto della storia della Salvezza”. Lo spettacolo di questa sera, si legge in un comunicato, “nasce da una domanda dell’autore: come ha fatto Giuseppe a dormire la notte dell’annuncio a Maria? Nonostante la sua sposa avrebbe potuto essere accusata di adulterio, Giuseppe prende tranquillamente sonno. Quello che Dio aveva fatto nei secoli con il suo popolo era servito a generare un uomo così integro e così giusto. Nel sonno gli appare l’Arcangelo Gabriele, l’unico a parlare in scena perché Giuseppe nel Vangelo non parla mai. Giuseppe accoglie il disegno di Dio, dicendo il suo sì in modo semplice e vero. Giuseppe ci insegna cosa significhi vivere a servizio di Dio e come rapportarsi con la verità più profonda dei rapporti”. Nello stand della San Carlo, ogni giorno si possono ascoltare brevi testimonianze di sacerdoti, seminaristi e suore.