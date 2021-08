Diocesi: Agrigento, al via la cooperazione missionaria con il Sud Albania

Il 5 settembre la Chiesa di Agrigento avvierà, ufficialmente, la cooperazione missionaria con il Sud Albania. La notizia è stata resa pubblica dal vicario generale, don Giuseppe Cumbo, in una lettera indirizzata ai presbiteri e ai diaconi dell’arcidiocesi di Agrigento. L’occasione è la celebrazione per l’imposizione del pallio all’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano. Il vicario generale riferisce che nella stessa celebrazione, alla presenza dell’amministratore apostolico del Sud Albania, mons. Giovanni Peragine, l’arcivescovo, mons. Alessandro Damiano, conferirà il mandato missionario a don Riccardo Scorsone, Vicky Lipari, Giovanni Russo e Maria Vega, avviando ufficialmente la cooperazione missionaria preparata negli anni scorsi. “Questo gesto particolarmente significativo – scrive il vicario – costituirà un valore aggiunto per il nostro raduno diocesano, aprendoci alla dimensione missionaria che, insieme a quella comunionale, definisce l’identità e la vocazione proprie della Chiesa, radicata in un territorio e dilatata al mondo intero”.