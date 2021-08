Afghanistan: Natili Micheli (Cif), “art. 10 Costituzione sembra scritto apposta per accogliere stranieri a cui è impedito esercizio libertà democratiche nel proprio Paese”

“Ad una settimana dalla presa del potere da parte del gruppo radicale islamista dei talebani in Afghanistan, si susseguono le dichiarazioni, le prese di posizione, gli inviti e i suggerimenti da parte di tutti gli opinion leader affinché si individui una via di salvezza per quanti, uomini donne e bambini, cercano di lasciare il Paese”: così Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), che, rinnovando il sostegno del Cif affinché all’interno della sessione del Consiglio Onu in programma a Ginevra, dedicata ai diritti umani, si realizzi un organismo indipendente sull’Afghanistan, ricorda che “l’articolo 10 della nostra Costituzione sembra scritto apposta per offrire diritto d’asilo nel territorio della Repubblica allo straniero ‘al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiane’”.