Festival del diritto: Aiart, premio speciale “Media e comunicazione” conferito a mons. Viganò

Assegnato a mons. Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle scienze e delle scienze sociali della Santa Sede e uno dei massimi esperti vaticani dei linguaggi di comunicazione, il premio speciale “Media e comunicazione”, conferito ieri, nell’ambito della terza edizione del Festival del diritto a Civitanova del Sannio, in provincia di Isernia. Il presidente nazionale Giovanni Baggio e tutta l’Aiart si congratulano con mons. Viganò, evidenziando “la competenza con cui quest’uomo, nel lontano 2004, ha potenziato notevolmente l’Aiart, in qualità di consulente ecclesiastico. Prezioso amico e attento collaboratore dell’associazione cittadini mediali, grandissimo esperto di cinema, che – ricorda l’associazione – in soli due anni e mezzo ha rivoluzionato la comunicazione vaticana”. Tema del Festival, “Letteratura, diritto e diplomazia per lo sviluppo Integrale della persona umana’. Il conferimento del premio è stato affidato al vescovo di Trivento mons. Claudio Palumbo.