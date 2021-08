Diocesi: Agrigento, le celebrazioni per l’imposizione del pallio all’arcivescovo Damiano

Domenica 5 settembre, primi vespri della solennità della dedicazione della cattedrale e primo anniversario dell’ordinazione episcopale dell’arcivescovo di Agrigento, il nunzio apostolico in Italia, mons. Emil Paul Tscherrig, imporrà il pallio a mons. Alessandro Damiano. La celebrazione eucaristica, con il rito di imposizione del pallio, avrà luogo in cattedrale, alle 19, con ingresso programmato per rappresentanze parrocchiali. In preparazione alle due ricorrenze, il parroco della cattedrale, don Giuseppe Pontillo ha predisposto un calendario di eventi culturali e spirituali. Venerdì 3 settembre, alle 19, al museo diocesano si terrà una conferenza su “L’ altare di santa Rosalia il busto reliquiario della cattedrale”. Interverranno Domenica Brancato e Ivana Mancino. Sabato 4 settembre, alle 21, in cattedrale, il vicario generale don Giuseppe Cumbo presiederà una veglia di preghiera sul tema “pastori con l’odore delle pecore ma con il sorriso di papà”. Lunedì 6 settembre, solennità della dedicazione della cattedrale, alle 20, l’arcivescovo Damiano presiederà, in cattedrale, una celebrazione eucaristica.