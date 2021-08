Diocesi: Lecce, stasera in cattedrale il concerto di canti gregoriani “Ave Oronti”

“Siamo ormai alle porte della tre-giorni di festeggiamenti per la solennità in onore dei santi patroni, Oronzo, Giusto e Fortunato e già stasera un’anteprima sulle antiche note della musica sacra e del canto gregoriano”. Lo annuncia una nota dell’arcidiocesi di Lecce.

Dopo il contributo culturale della diocesi alla città dell’altra sera con il reading teatrale “Il giudice Rosario Livatino”, stasera alle 20, “in cattedrale dopo la liturgia della messa e dell’undena, sarà il gruppo vocale ‘Viri Cantores de Finibus Terrae’ dell’associazione Salicus con il concerto-meditazione composto da canti gregoriani dal titolo ‘Ave Oronti’ ad aprire la settimana dei festeggiamenti in onore dei santi patroni Oronzo Fortunato e Giusto”.

Il gruppo vocale composto da 13 voci maschili con la voce solista della mezzo-soprano Maria Grazia Nicchiarico, diretti da Giuseppe Lattante, proporrà un repertorio interamente composto da canti gregoriani con delle meditazioni introduttive preparate dalle monache benedettine di Lecce.

Il concerto, dopo la messa vespertina delle 19, verrà trasmesso sulla pagina Facebook di Portalecce e su Telesalento (ch 73). L’ingresso è libero fino al raggiungimento dei posti consentiti in duomo.